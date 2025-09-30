LEXO PA REKLAMA!

Familjarët gjejnë pa shenja jete në banesë 38-vjeçarin në Tiranë

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 11:12
Aktualitet

Familjarët gjejnë pa shenja jete në banesë

Një 38-vjeçar nga Kamza është gjetur i pajetë nga familjarët në banesë.

Policia bën me dije se shtetasi A. B., është konstatuar nga familjarët pa shenja jete, teksa paraprakisht dyshohet se humbja e jetës ka ardhur si pasojë e një arresti kardiak.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.

