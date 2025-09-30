LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Berisha tha se e vrau nipi i Gramoz Ruçit, reagon gruaja e biznesmenit italian: Gazment Braçin e kishte si...

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 11:00
Aktualitet

Berisha tha se e vrau nipi i Gramoz Ruçit, reagon gruaja e biznesmenit

Majlinda Taga, gruaja e italianit të vrarë në Salari të Tepelënës, Edoardo Sarchit, flet për Report TV. Për versionet e para të ngjarjes, dhe pretendimet e shfaqura në media, sikundër edhe nga reagime të politikës (Sali Berisha ka bërë disa postime), mbi konflikte të mundshme të Braçëve me Sarchin, zonja Taga thotë:

“E përbaltën figurën e tij, na shkatërruan, na vranë për së qindti herë. Një njeri si Edoardo nuk lind për së dyti, kush e njeh e di. Gazmend Braçin e kishte si vëllain e vet, e donte si vëlla. Madje kishte mësuar dhe shqip dhe i thoshte “Vdeksha për ty ””

E veja e sipërmarrësit italian, e cila është ortake në biznes me Gazmend Braçin personin që Sarchi ishte në momentet e fundit kur u vra, tregon për lidhjen e veçantë mes të dyve.

“Prej 2 vitesh kur është bërë bujtina e Gazmend Braçit në Salari, ku rrimë të gjithë familjarisht, shkojmë çdo fundjavë me miqtë, me shokë, me fëmijët. Është e vështirë për mua të mendoj se në ato rrugë ku kemi kaluar me fëmijët tanë kanë vrarë Edoardon”, tha ajo.

Ajo thotë se shpreson që i dyshuari të kapet sa më shpejt nga autoritetet. Zonja Taga tregon se as ajo, apo Sarchi që kishin shkuar shpesh 2 vitet e fundit në Salari, dhe as Braçët nuk e njihnin të dyshuarin, dhe se mësuan për të, dhe problematikat që ai kishte si personazh, vetëm pasi pyetën banorët e zonës, me të cilët gjithashtu kishte treguar rrezikshmëri e kishte pasur probleme.

"Për personin e dyshuar, kemi pyetur banorë të zonës, dhe na kanë treguar se është problematik, psiqik. Edhe persona të tjerë në zonë që kanë rastisur me të kanë bërë llafe."

Për dinamikën e ngjarjes, zonja Taga thotë se:

“Në fillim me të është përballur vetëm Gazmend Braçi, ku ka nisur një debat që ai nuk e ka vlerësuar fillimisht që do arrinte deri në përdorimin e armës, për dritat e gjata të makinës. Nuk I ka dhënë rëndësi, dava pijaneci ka thënë. Më pas ka shkuar dhe Sarchi”.

Në momentin kur është bërë telefonata në polici për ndihmë, ajo tregon se ende dëgjoheshin të shtënat e armës nga i dyshuari.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion