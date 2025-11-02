LEXO PA REKLAMA!

Parashikimi i motit për sot, 2 nëntor 2025

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 08:22
Aktualitet

Parashikimi i motit për sot, 2 nëntor 2025

Ditën e sotme vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin pa përjashtuar vranësira të pakta e hera – herës deri mesatare, pas orëve të pasdites shtim të vranësirave.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje -veriperëndim me shpejtësi mesatare 5m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e zonave luginore era fiton shpejtësi 9m/s.

Deti pritet të ketë vlëzim të forcës 1-2 ballë.

 

 

 

 

 

 

 

