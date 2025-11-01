Cilat gra duhet të bëjnë mamografi me rezonancë magnetike – Kur rekomandohet?
Mamografia me rezonancë magnetike është ekzaminimi më i ndjeshëm për kancerin e gjirit, siç shpjegohet në ygeiamou.gr nga Z. Arkadios Rousakis, Radiolog, Drejtor i Departamentit të Tomografisë së Kompjuterizuar dhe Tomografisë Magnetike dhe Matjes së Osteoporozës në HYGEIA.
Rezonanca Magnetike e Gjirit ose Mamografia Magnetike është vendosur ndërkombëtarisht si ekzaminimi më i ndjeshëm për diagnostikimin e Kancerit të Gjirit dhe, në të njëjtën kohë, më i besueshmi tani për tani.
Meqenëse kryhet në një skaner MRI, nuk përdor rrezatim jonizues dhe, për këtë arsye, është i sigurt për t’u kryer shumë herë, nëse është e nevojshme. Ekzaminimi kërkon administrimin intravenoz të një agjenti kontrasti që është i sigurt dhe shumë rrallë shoqërohet me efekte anësore.
Saktësia diagnostike e ekzaminimit varet nga pajisjet (skaner modern MRI me një fuqi prej të paktën 1.5 Tesla), përzgjedhja e saktë e pacientëve dhe koha e ekzaminimit, përsosmëria teknike e ekzaminimit, zbatimi i kritereve specifike diagnostikuese dhe përvoja e radiologut.
Rezonanca Magnetike caktohet pas vlerësimit të historisë së pacientes dhe gjetjeve të ekzaminimit klinik, si dhe gjetjeve të një mamografie ose ultratingulli me cilësi të mirë të kohëve të fundit, për të konfirmuar se ekziston një indikacion për kryerjen e tij.
Gratë në moshë riprodhuese është më mirë të kryejnë një RMN midis ditës së 7-të dhe të 14-të të ciklit të tyre menstrual, për të zvogëluar mundësinë e rezultateve të rreme pozitive. Gratë në postmenopauzë që marrin terapi zëvendësuese hormonale është më mirë ta ndërpresin atë 6-8 javë para ekzaminimit, për të njëjtën arsye.
Ashtu si me çdo ekzaminim RMN, duhet të përjashtohen kundërindikacionet e mundshme, siç është prania e një stimuluesi kardiak të papajtueshëm dhe trupave të huaj metalikë në zonat jetësore të trupit. Klaustrofobia gjithashtu duhet të hetohet, pasi suksesi i një ekzaminimi RMN kërkon bashkëpunim të plotë, qetësi dhe palëvizshmëri të të ekzaminuarit. Nëse konsiderohet e nevojshme, ekzaminimi mund të kryhet nën qetësim të lehtë.
Imazhet me Rezonancë Magnetike (RMN) rekomandohen nga autoritetet më autoritative mjekësore si një test i linjës së parë për gratë me rrezik të lartë të kancerit të gjirit. Kjo kategori përfshin gratë që i përkasin familjeve me shumë raste të kancerit të gjirit ose organeve të tjera, gratë me mutacione të identifikuara të gjeneve që rrisin gjasat e kancerit të gjirit, si dhe gratë që iu nënshtruan radioterapisë së gjoksit në një moshë të re.
Ky test është jashtëzakonisht i dobishëm dhe efektiv në sqarimin e natyrës së gjetjeve të dyshimta që dalin në gji me mamografi dhe ultratinguj, veçanërisht tek gratë që i janë nënshtruar trajtimeve të kancerit të gjirit, siç janë kirurgjia dhe/ose radioterapia. Gjithashtu, tani rekomandohet si një test plotësues depistimi, çdo 1-2 vjet, tek gratë me gji të dendur që është e vështirë të studiohen në mënyrë të besueshme me mamografi.
Në dekadat e fundit, roli i Mamografisë Magnetike është vendosur në vlerësimin e saktë të gjinjve tek gratë me një diagnozë të kohëve të fundit të kancerit të gjirit, në mënyrë që të vendoset trajtimi më i përshtatshëm për secilin rast. Me këtë ekzaminim, vatra të tjera të kancerit në gji, të cilat nuk u zbuluan në mamografi dhe ultratinguj, mund të përjashtohen ose të nxirren në pah me saktësi të madhe. Në rastet kur kimioterapia zgjidhet si trajtim fillestar, Mamografia Magnetike është ekzaminimi më i besueshëm për vlerësimin e efektit të saj.
Tek gratë që i janë nënshtruar kirurgjisë plastike me vendosjen e implanteve të silikonit në gji, Mamografia Magnetike është ekzaminimi më i përshtatshëm për përcaktimin e integritetit të implanteve ose zbulimin e këputjeve dhe komplikimeve të tjera të mundshme në to.
Në rast se Mamografia Magnetike zbulon lezione të dyshimta për kancer që nuk njihen, as në mënyrë retrospektive, në mamografi dhe ultratinguj, ekzistojnë teknika të disponueshme për biopsi perkutane dhe shënimin e këtyre lezioneve me udhëzimin e këtij ekzaminimi, në mënyrë që të arrihet identifikimi i tyre i besueshëm.
Tetori i kushtohet ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, le të nxjerrim në pah rëndësinë e parandalimit dhe diagnostikimit të hershëm! Kujdesuni për trupin tuaj, sepse shëndeti fillon me ju!