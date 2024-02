Parashikimi i motit për ditën e sotme, temperaturat deri 19 gradë

Meterologe për ditën e enjte thone se vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët e me vranësira në shtim pas orëve të mesditës.

Era pritet të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 1-5m/sek, përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi 7-8m/sek, pas orëve të mesditës era pritet të fitojë shpejtësi 10-12m/sek shoqëruar me dallgëzim të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

-në zonat malore 0 deri 16°C

-në zonat e ulëta 4 deri 19°C

-në zonat bregdetare 4 deri 19°C