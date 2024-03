Parashikimi i motit për ditën e sotme, cfarë ndodh të shtunën?

E shtuna do të jetë me mot të kthjellët, me temperatura të cilat do të shkojnë deri në 28 gradë Celsius.

Sipas meterologeve, temperaturat do te vijojne rritjen duke ofruar ne mot te qendrueshem.

E gjithë dita do të jetë nën mbizotërimin e diellit, ndërsa më poshtë do të gjeni parashikimin për secilin qytet:

Shkodër: 12-24 gradë C

Kukës: 10-24 gradë C

Lezhë: 13-24 gradë C

Peshkopi: 9-23 gradë C

Durrës: 13 27 gradë C

Tiranë: 13-27 gradë C

Elbasan: 12-28 gradë C

Kuçovë: 8-28 gradë C

Vlorë: 13-27 gradë C

Fier: 13-28 gradë C

Korçë: 8-22 gradë C

Gjirokastër: 8-26 gradë C

Sarandë: 12-26 gradë C

Bajram Curri: 8-21 gradë C