“Liqeni” më i madh në botë po zvogëlohet me shpejtësi, pasojat ekologjike janë dramatike
Deti Kaspik, më i madhi pa dalje në oqeane, po përjeton një tkurrje dramatike që ka lënë brigje të thata deri në 50 kilometra larg vijës ujore. Shkencëtarët paralajmërojnë se ky fenomen, i nxitur nga ndryshimet klimatike, po shndërron lagunat në shkretëtira dhe po e bën të pavlefshme infrastrukturën portuale.
Që prej vitit 2020, niveli i ujit ka rënë me rreth 30 centimetra çdo vit, duke arritur në korrik 2025 nën minimumin historik të regjistruar. Projektime të reja tregojnë se edhe me një ngrohje globale të kufizuar në dy gradë, niveli i Kaspikut mund të bjerë deri në 10 metra krahasuar me vitin 2010. Në skenarët më të zymtë, humbja mund të arrijë deri në 18 metra.
Pasojat ekologjike janë dramatike: katër nga dhjetë ekosisteme unike të Kaspikut rrezikojnë zhdukjen, ndërsa foka e rrallë e Kaspikut mund të humbasë mbi 80% të habitatit.
Ndikimi mbi njerëzit është po aq shqetësues: rreth 15 milionë banorë që varen nga peshkimi, transporti dhe industria e energjisë rrezikojnë jetesën. Rënia e prurjeve të lumit Vollga po pengon tregtinë dhe po shtron kosto miliardëshe për portet e Aktaut dhe Bakusë.