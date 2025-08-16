Takimi në Alaska, CNN: Trump i dha Putinit më shumë kohë për të shtypur Ukrainën
CNN ka analizuar takimin e djeshem ne Alaska, si nje kohe shtese qe Trump i dha Putinit per te vijuar luften ne Ukraine.
Artikulli i CNN: Nuk ishin duartrokitjet, tapeti i kuq, udhëtimi me anijen “Bisha”, apo të folurit i pari në podium, dhuratat më të mëdha që iu ofruan Vladimir Putinit në samitin e Alaskës . Fali më i madh i Presidentit Donald Trump ndaj homologut të tij rus ishte koha.
Suksesi apo dështimi rus në vijën e frontit do të matet brenda pak javësh. Putini ka kohë deri në mesin e tetorit derisa moti të ftohet, toka të zbutet dhe përparimet të bëhen më të vështira. Kjo është plot dy muaj. Forcat e tij janë në prag të shndërrimit të mikro-përparimeve të dhimbshme graduale dhe të kushtueshme në fshatrat "askund" në Ukrainën lindore në një fitim më strategjik.
Pothuajse çdo ditë, bie një marrëveshje tjetër . Sanksionet dytësore që Trump ka kërcënuar - të cilat do të penalizonin ata që blejnë naftë dhe gaz rus - dhe që tani është tërhequr dy herë, nuk do të ndalonin përpjekjet e luftës së Putinit këtë vit. Por ato tashmë kanë shtuar qartë presionin mbi të, në formën e telefonatave nga udhëheqësit e Indisë dhe Kinës, dhe mund ta kenë çuar atë të pranojë ftesën për t'u takuar me Trump në Alaska, ku ai u prit me aq mirësjellje.
Putini nuk dëshiron të vazhdojë një përpjekje të gjatë lufte nën presionin ekonomik nga dy klientët e tij kryesorë të energjisë dhe sponsorët efektivë, të cilët vetë duhet të durojnë vuajtjet nga tarifat nga Shtetet e Bashkuara. Dhe kështu, ai është me nxitim në fushën e betejës, por jashtëzakonisht i ngadaltë në tryezën e negociatave.
Instinktet e Trump e vlerësuan saktë atë realitet në Anchorage, shprehja e tij e dhimbshme i mohoi pretendimet pozitive nga stafi rus dhe amerikan se sa mirë kishte shkuar takimi. Të shkosh mirë me një president tjetër që e ke mirëpritur me duartrokitje dhe një limuzinë nuk është përparim i vërtetë diplomatik. Dhe ai ndoshta e dinte këtë.
Në të vërtetë, Alaska nuk shkoi aq keq sa mund të shkonte për Kievin. Ukrainasve iu desh të duronin një mësim historie revizionist relativisht të shkurtër nga Putini në podium dhe përsëritjen e pakëndshme të mënyrës se si Ukraina dhe Rusia janë kombe "vëllazërore", pavarësisht vrasjes së civilëve ukrainas nga Moska çdo natë në sulmet ajrore . Por kishte dy nota pozitive për Kievin.
Së pari, Trump dhe Putin nuk e hartuan me nxitim një marrëveshje paqeje të çmendur për pasuritë e paluajtshme, të ngjashme me hartën Sharpie, e cila ishte e shkurtër në detaje dhe e mbushur me fitore për Moskën, siç kishin frikë disa. Ndodhi e kundërta - nuk u arrit asnjë marrëveshje.
Fitimi i dytë për Ukrainën është se natyra kokëfortë e Putinit - pavarësisht të gjitha lëvdatave të Trump - u shfaq gjerësisht. Trump u shfaq i zymtë: asnjë drekë, asnjë pyetje nga shtypi, asnjë ftesë kthimi për në Moskë e pranuar pa mëdyshje, dhe madje edhe sugjerimi, në një intervistë me Fox News, se - nga të gjitha - ai do të dëshironte të mos kishte rënë dakord të fliste me prezantuesin e rrjetit Sean Hannity. Në fund, Trump me sa duket nuk donte të ishte atje, dhe Putini mund të ketë gabuar që e ka bërë të ndihet kështu.
Por evolucioni i të menduarit të Trump nuk është tërësisht një fitore për Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky. Gjëja kryesore është zhdukja brenda natës e një kërkese për armëpushim. Kjo ishte themeli i të menduarit evropian dhe ukrainas javën e kaluar, dhe madje u fut në temat e diskutimit të Trump përpara Alaskës. Por Putini nuk e ka dashur kurrë një të tillë, pasi kjo do të ndalonte përparimet e tij ushtarake ne vijen e frontit.
Dhe kështu, që nga mëngjesi i së shtunës, kërkesa është zhdukur dhe fokusi është zhvendosur në një marrëveshje paqeje të shpejtë dhe të qëndrueshme. Nuk ka diçka të tillë; një marrëveshje e qëndrueshme mund të zgjasë me javë, nëse jo shumë më gjatë. Por udhëheqësit evropianë u tërhoqën nga kërkesa e tyre për armëpushim në deklaratën e tyre të përbashkët të së shtunës dhe Zelensky madje tha se "vrasjet duhet të ndalen sa më shpejt të jetë e mundur" në vend që të parakushtonte bisedime të mëtejshme mbi një armëpushim.
Trump gjithashtu mori çfarëdo marrëveshjeje të keqe që propozoi Putini dhe e shndërroi atë në presion mbi viktimën elastike - Kievin. Do të ishte vendimi i Zelensky-t se çfarë të bënte më pas, dhe Trump e nxiti atë ta pranonte marrëveshjen.
Shkatërrimi i shkaktuar nga sulmet me bomba ruse në qytetin e vijës së frontit të Kostiantynivka në rajonin Donbas të Ukrainës lindore është fotografuar më 21 mars.
Marrëveshja e propozuar, nga ajo që dimë ne, duket potencialisht mjaft e keqe për Ukrainën. Një zyrtar evropian i tha CNN se Putin kishte këmbëngulur me kërkesat e tij për kontrollin e të gjithë rajonit të Donbasit - diçka politikisht dhe praktikisht e pamundur për Zelensky ta pranojë, dhe të cilën ai e ka refuzuar tashmë. Kjo kërkesë pjesërisht maksimaliste doli pas takimit të të dërguarit të posaçëm të SHBA-së, Steve Witkoff, në Kremlin në fillim të këtij muaji, me konfuzion të shtuar nëse kjo kërkesë do të thoshte që Putini kishte hequr dorë nga pretendimi i pjesës tjetër të rajoneve Kherson dhe Zaporizhzhia, tani të pushtuara pjesërisht nga forcat ruse.
Por Putini është një pragmatist i studiuar dhe i durueshëm. Ai mund të marrë atë që mundet tani dhe pastaj të kthehet për pjesën tjetër më vonë. Ai nuk ka cikle zgjedhore për të cilat të shqetësohet, duke pasur parasysh kontrollin që ka mbi vendin , megjithëse ka të ngjarë ta dijë se ekonomia e tij e mbinxehur dhe hiper-militarizuar nuk mund të vazhdojë kështu pafundësisht.
Në komentet e tij pas bisedimeve, Putin mbeti i vendosur për ato që ai i konsideron "shkaqet rrënjësore" të konfliktit që po zgjidhet - të cilat më parë kanë përfshirë ekzistencën e Ukrainës si shtet sovran dhe zgjerimin e NATO-s drejt lindjes që nga fundi i Luftës së Ftohtë - dhe për "paqen" për Ukrainën, që në fakt do të thotë dorëzimin e saj dhe më shumë civilë të vdekur. Ai madje u bëri thirrje me zë të lartë evropianëve dhe Ukrainës që të mos pengonin asnjë propozim që ai i kishte paraqitur Trumpit.
Trump nuk e ka rënë plotësisht pre e kësaj loje. Takimi i tij të hënën në Zyrën Ovale me Zelenskyn ka të ngjarë të zbulojë një evolucion në marrëdhënien e tyre dhe pikëpamjen e Trumpit për Putinin, që nga shpërthimi i tyre i tmerrshëm i shkurtit. Do të jetë një moment tjetër kur, çfarëdo që të dëgjojë Zelensky, ai do të ketë udhëtuar me vetëm një mundësi në dispozicion, dhe kjo është të përshëndesë me kokë dhe të sillet mirë. Por Kievi ka radhët e mëdha të udhëheqësve evropianë në telefon me Trumpin tani, dhe Trump ndoshta është i vetëdijshëm se ata janë miq më të mirë për të sesa ka qenë Putini.
Presidenti rus Vladimir Putin, majtas, takohet me të dërguarin special të SHBA-së, Steve Witkoff, djathtas, në Kremlin në Moskë, Rusi, më 6 gusht.
Problemi për Ukrainën nuk është se si zhvillohet cirku i diplomacisë, por tmerret jashtë tendës. Koha që ka të ngjarë të duhet për të bashkuar palët për bisedime të mëtejshme mund të jetë e gjitha që Putinit i duhet në fushën e betejës për të sjellë ndryshime të vërteta.
Javët e ardhshme janë përparimi i ngadaltë që dëshiron Putini: Së pari tension midis Trump dhe Zelensky, i ndjekur nga presioni evropian mbi Trump për të lehtësuar qëndrimin ndaj Zelensky, i ndjekur nga një ngecje e sikletshme dhe teknike gjatë një takimi trepalësh midis Trump, Putin dhe Zelensky.
Putinit i mjafton vetëm të pretendojë konflikte në orare ose vendndodhje për një javë për të blerë edhe më shumë kohë.
Pastaj, një takim trepalësh, nëse do të ketë një të tillë, vetëm sa rrezikon ta përsërisë ciklin; Putini bën kërkesa të paarsyeshme që e di se Ukraina nuk mund t’i pranojë, Trump i bën presion Zelensky-t që t’i pranojë ato për të marrë pikë të shpejta, dhe udhëheqësit evropianë mbështeten te Trump që të kujtojë se siguria e Ukrainës është edhe e tyre. Dhe e përsërisin me kujdes.
Kohë. Putinit i duhet për ta pushtuar. Trump e urren ta humbasë kohën pa pikë në tabelë. Forcat e Zelensky-t nuk e kanë atë. Udhëheqësit evropianë shpresojnë se kjo do të gërryejë aftësinë ekonomike të Rusisë për të luftuar.
Ka kaluar shumë kohë që kur Trump erdhi në pushtet duke premtuar t’i jepte fund luftës brenda 24 orësh, dhe ndërsa ai është qartësisht më i mençur ndaj Putinit sesa në shkurt, pak gjëra kanë ndryshuar në aspektin e dinamikës së vështirë dhe kërkesave të kësaj lufte.