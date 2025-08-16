LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vrasje me thikë në Angli, arrestohet 25-vjeçari shqiptar

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 22:34
Aktualitet

Vrasje me thikë në Angli, arrestohet 25-vjeçari shqiptar

Një shqiptar 25-vjeçar dhe një letoneze 31-vjeçare janë arrestuar nga policia angleze pasi akuzohen  se kanë ekzekutuar me thikë një 30 vjeçar në Gravesend, Kent.

Policia e Kent u njoftua të martën në mbrëmje për një sherr jashtë një shtëpie në Augustine Road.

Viktima u gjet me plagë thike dhe, pavarësisht se u dërgua në spital, ndërroi jetë rrugës.

Të dy të dyshuarit, Shahim Bulica nga Shqipëria dhe Erika Korska nga Letonia, banues në Gravesend, u arrestuan rreth mesnatës së së enjtes.

Ata mbeten në paraburgim dhe pritet të dalin para Gjykatës Medway Magistrates të hënën.

Forcat e rendit bënë thirrje që kushdo që ka informacion të rëndësishëm mbi incidentin të kontaktojë autoritetet.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion