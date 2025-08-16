Vrasje me thikë në Angli, arrestohet 25-vjeçari shqiptar
Një shqiptar 25-vjeçar dhe një letoneze 31-vjeçare janë arrestuar nga policia angleze pasi akuzohen se kanë ekzekutuar me thikë një 30 vjeçar në Gravesend, Kent.
Policia e Kent u njoftua të martën në mbrëmje për një sherr jashtë një shtëpie në Augustine Road.
Viktima u gjet me plagë thike dhe, pavarësisht se u dërgua në spital, ndërroi jetë rrugës.
Të dy të dyshuarit, Shahim Bulica nga Shqipëria dhe Erika Korska nga Letonia, banues në Gravesend, u arrestuan rreth mesnatës së së enjtes.
Ata mbeten në paraburgim dhe pritet të dalin para Gjykatës Medway Magistrates të hënën.
Forcat e rendit bënë thirrje që kushdo që ka informacion të rëndësishëm mbi incidentin të kontaktojë autoritetet.