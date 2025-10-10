LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Operacion i befasishëm në Tiranë, arrestohen tre persona në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 18:15
Aktualitet

Operacion i befasishëm në Tiranë, arrestohen tre persona në

Një operacion i befasishëm policor ka ndodhur pasditen e sotme në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë.

Burime bëjnë me dije se efektivë civilë kanë ndaluar një automjet luksoz të tipit “Audi” me targa britanike dhe kanë vënë në pranga tre persona që ndodheshin brenda tij, të shpallur në kërkim.

Identiteti i personave të ndaluar nuk është bërë ende i ditur, ndërsa motivet e ndalimit mbeten të paqarta.

Deri në këto momente, Policia e Shtetit nuk ka publikuar një deklaratë zyrtare lidhur me rastin.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion