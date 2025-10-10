LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

U dhunua në lokal në Tiranë bashkë me të birin, ndahet nga jeta babai i Genard Hajdinit

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 17:44
Aktualitet

U dhunua në lokal në Tiranë bashkë me të birin, ndahet

Pak javë pasi u dhunua barbarisht në rrugë bashkë me të birin, ka ndërruar jetë Paqësor Hajdini, babai i personazhit të njohur të rrjeteve sociale, Genard Hajdini.

Lajmin e ka konfirmuar vetë familja Hajdini nëpërmjet një lajmërimi për vdekje, ku njohfton humbjen e jetës në moshën 74-vjeçare.

Humbja e tij vjen vetëm pak javë pasi ai dhe i biri u përfshinë në një episod dhune më 3 gusht, në një lokal të rrugës “Bardhyl” në Tiranë, ku u sulmuan fizikisht nga i dyshuari 40-vjeçar, me inicialet Sh.G.

Të afërmit e përfshirë nga dhimbja e përshkruajnë Paqësorin si njeri të mirë dhe pozitiv, ashtu sikurse kishte edhe emrin, i qetë dhe me zemër të madhe.

U dhunua në lokal në Tiranë bashkë me të birin, ndahet

Ngushëllime të shumta kanë mbërritur edhe nga ndjekësit e Genardit në rrjetet sociale, të cilët kanë ndarë me të dhimbjen për këtë humbje dhe solidaritetin.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion