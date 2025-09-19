Sulmohet efektivi i policisë në Fushë Krujë, po parkonte makinën
Një incident i rëndë është raportuar mbrëmjen e sotme në Fushë-Krujë, ku një punonjës policie, i identifikuar si E. Kasmi, është dhunuar fizikisht nga një person gjatë kohës që po parkonte automjetin e tij.
Forcat e policise mesohet se kanë ushtruar kontrolle në banesën e autorit, i identifikuar si shtetasi Aranit Merlika, citon news24.
Efektivi ndodhet aktualisht në komisariatin e zonës, ku ka bërë denoncimin për ngjarjen. Ende nuk dihen motivet e sulmit, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave.