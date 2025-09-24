Shkrumbohet nga flakët “beach bar-i” në Radhimë
Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 16:11
Aktualitet
Një zjarr ka përfshirë paraditen e kësaj të mërkure një “Beach Bar” në zonën bregdetare të Radhimës, në Vlorë. Flakët janë përhapur me shpejtësi, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale në ambientet e lokalit, i cili ndodhej buzë detit.
Nuk raportohet për të lënduar, ndërsa ndërhyrja në kohë e zjarrfikësve ka bërë të mundur vënien e flakëve nën kontroll dhe parandalimin e përhapjes së tyre në zonën përreth, ku ndodhen edhe biznese të tjera sezonale.
Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet e zjarrit, ndërsa paraprakisht nuk përjashtohet as ndonjë defekt elektrik apo ndonjë pakujdesi e mundshme.