Shkrumbohet nga flakët “beach bar-i” në Radhimë

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 16:11
Shkrumbohet nga flakët “beach bar-i” në Radhimë

Një zjarr ka përfshirë paraditen e kësaj të mërkure një “Beach Bar” në zonën bregdetare të Radhimës, në Vlorë. Flakët janë përhapur me shpejtësi, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale në ambientet e lokalit, i cili ndodhej buzë detit.

Nuk raportohet për të lënduar, ndërsa ndërhyrja në kohë e zjarrfikësve ka bërë të mundur vënien e flakëve nën kontroll dhe parandalimin e përhapjes së tyre në zonën përreth, ku ndodhen edhe biznese të tjera sezonale.

Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet e zjarrit, ndërsa paraprakisht nuk përjashtohet as ndonjë defekt elektrik apo ndonjë pakujdesi e mundshme.

