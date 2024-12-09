"Ngushtohet rrethi", Raiffeisen Bank del në dosjen e skandalit të mikro-kredive, "shiti klientët" tek "Micro Credit Albania"
Nje fakt i paralajmeruar kohe me pare nga Lajmifundit.al eshte konfirmuar tashme nga hetimi i prokurorise se Tiranes per skandalin e mikro kredive, dosje qe tashme ndodhet ne duart e SPAK.
"Raiffeisen Bank" eshte nje nga tri subjektet kryesore qe "ka shitur" klientet e saj te cilet kur nuk kane shlyer kestet e kredive, jane perballur me Micro Credit Albania, nje partner i zgjedhur nga Raiffeisen Bank, te cilit tashme i eshte hequr licenca, i eshte mbyllur aktiviteti dhe vendosur sekuestroja, ndonese me vonese.
Banka Kombëtare Tregtare e njohur si BKT, Procredit dhe RaiffesenBank janë identifikuar në dosjen e prokurorisë në skandalin e vjedhjes së afro 40 milion eurove nga qytetarët nëpërmjet skemëd dë MikroKredive.
Weblajm.com citon dosjen ku thuhet se në BKT 11 mijë llogari kryesisht të pagave të qytetarëve janë sekuestruar.
Spak ka pranuar tashmë këtë dosje nga prokuroria e tiranës dhe pritet shumë shpejt të vijohet me veprime konkrete si arreste dhe sekuestro të aseteve në vlerën e abuzimit të ndodhur në një dekadë. Kjo skemë rezultom e ngritur nga MCA dhe Final dy kompani në hetim.
Pjesë nga dosja për BKT
Qytetarët jane imponuar qe përmes llogarivetë sekuestruara bankare ( vetëm në BKT mëshumë se 11,000 llogari bankare tsekuestruara vitin e fundit,) sidomos llogaripage (tě cilat janë mbajtur pa afat tesekuestrura), apo përmes sekuestrimit tëpronave tế paluajtshme, pa asnjë mundësi perpërballimin jetesës së përditshme, janështrënguar për të marrë kredi të reja, “pertế ristrukturuar të vietrën” apo pēr tepaguar detyrime në vlera të fryra..
Ndërsa ProcreditBank dhe Raiffesen Bank ka patur një marrëdhënie preferienciale me MCA e cila ka blerë aty kredit e pashlyera.
Pjesë nga dosja:
Institucioni financiar MCA kaceduarfblerë në formë portofoli me qindra-mijēra kredi nga bankat e nivelit të dyte,veçanërisht nga “Raiffeisen” dhe ProCredit Bank’ duke i věnë në ekzekutimvetěm něpěrmjet 3 shoqěrive pěrmbarimoretế cituara mẽ sipër dhe duke bashkěpunuarme ish-përmbaruesit ketyre shoqërivesipas njē skeme tè pěrcaktuar, nështrëngimin _e_ debitorëve per _ marrjen ekredive te reia_per te shlyer detyrimet ekushtēzuara nga proceset pěrmbarimore.
Në materialin e siguruar nga "weblajm" thuhet se qytetarëve jo vetëm su hiqej sekuestro pasi shlyenin borxhet por vijohej ende me skemën e bllokimit.
30 milion euro në 2023!
ix. Edhe pas kalimit të pronave me vlera të konsiderueshme në pronësi të shoqërisë MCA dhe Final, detyrimet e qytetarëve ndaj MCA dhe Final jo vetëm nuk janë shuar, por ata vahzhdojnë të jenë debitorë, ndaj shoqërive MCA dhe Final, llogaritë e tyre bankare dhe prona të tjera vazhdojnë të jenë të sekuestruara, apo vazhdojnë veprimet përmbarimore, pra pas kalimit të pronësisë, vendosen sekuestro për pasuri të tjera.
10. Sipas informacionit të marrë nga Agjencia e Administrimit të Aseteve të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, që administron aktualisht shoqërinë MCA dhe Final, rezulton se shoqëria MCA të ketë realizuar 2,992,382,782.00 lekë të ardhura deri në fund të vitit 2023 (30 milion Euro vetëm nga mbledhja e detyrimeve të konsideruar si borxh i keq), ndërsa shoqëria Final 679, 629,625 (rreth 6,8 milion Euro – detyrimeve të konsideruara si borxh i keq).
11. Në përfitimin e paligjshëm të sipërcituar nuk është përfshirë vlera e pasurive të kaluara në pronësi të MCA dhe Final me ankande tërësisht fiktive, sipas vendimit të përmbaruesit për kalimin e pronësisë. Për shkak të numrit shumë të lartë nuk është arritur akoma të përcaktohet në mënyrë të saktë numri i pasurive të paluajtëshme të humbura nga qytetarët në ankade fiktive por sipas informacioni të marrë nga Agjencia e Administrimit të Aseteve të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, numri i pronave është rreth 1700 pasuri të paluajtëshme.
Në këtë dosje është përfshire dhe rasti i të ndjerit Pal Trashaj vetëflijuar në derën e SPAK.
Ky hetim u ndoq nga Antoneta Sevdari, Ndini Tavani dhe Arben Agovi. /web lajm