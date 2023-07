Nga frika te pazaret për “të bardhën”, zbardhen përgjimet e plota, si u zbulua grupi kriminal në Elbasan

Zbardhen përgjimet që çuan në pranga 45 persona në Elbasan në kuadër të operacionit antidrogë “Rrjeti”, i cili u finalizua dy ditë më parë.

Në përgjimet e zbardhura nga dosja hetimore e siguruar nga gazetarja Klodiana Lala për “BalkanWeb”, rezulton se personi i infiltruar dhe i identifikuar me simbolin “K” dhe Edor Hasanllari me simbolin “E”, dyshohet se komunikojnë për shitje të lëndëve narkotike, ku flitet dhe sasia në gramë dhe çmimi që do paguhej.

Përgjimet e plota:

K- Me sa do i lesh he, po t’marr 3.

E- 75 (shtatëdhjetë e pesë).

K- Sa duhet të marr unë që ta ulësh

E- Fol me qorrin e burr.

***

Nga transkriptimi i përgjimit ambiental personi i autorizuar me simbolin “K” dhe Ledi Nergjoni me simbolin “L”, dyshohet se kemi të bëjmë me shitje të lëndëve narkotike, ku ndër të tjera transkriptohet:



K- O frate do marr içik t’bardh dhe içik t’kuqe.

L- T’bardh dhe t’kuqe.

***

Më dt. 15.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambiental”, nga traskriptimi i bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti i autorizuar i identifikuar me simbolin “K” : I Mir a e?

Shtetasi Gravosh Berati i identifikuar me simbolin “G”: Harroje, shife vetëm provoje, mo i fut shumë sot në bidon, se kshu e ke super.

K: E po t’marr 1 pesçe unë sa ma len?

G: Ça me lan lali edhe un ça fitoj unë e marr kështu, unë jam puntori.

K: Po mir o la mir

G: Po deshe të flas me ata t’marrësh 1 pesçeke ai pronari. K

: Del për bidon me i fjal.

G: I q* motrën mo lal.

***

Më dt. 20.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambjental”, nga traskriptimi I bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti I autorizuar I identifikuar me simbolin “K” : A ban për bidon? Shtetasi Aldo Gjeli I identifikuar me simbolin “A”: Peurane e pastër, Peruane e pastër qysh s’ban për bidon kjo? K: I mir o, se na flliq tek njerëzit? A: Po ku ke pir ndonjëher kështu ti. K: Okey

***

Më dt. 20.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambiental”, nga traskriptimi I bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti I autorizuar I identifikuar me simbolin “K” : Shtetasi Leonard Tola i identifikuar me simbolin “L”: Ça të duhet?

K: Na….

L: E ç’a t’baj me kët? I T’vogël?

K: E vlla gjysëm sa I bie….

L: Okey.

K: Hë do të ulem mrena unë?

L: Rri içik jasht.

***

Më dt. 20.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambiental”, nga traskriptimi i bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti i autorizuar i identifikuar me simbolin “K” : Hë rri aty rri, e, hë se s’ka gjë? Shtetasi Leonard Tola i identifikuar me simbolin “L”: E, s’kam kusur unë e?

K: S’ka gjo e lal ça kusuri po hë.

L: Si e s’presin e kuptoni ça po baj unë.

K: Ika hajt.

***

Më dt. 13.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambiental”, nga traskriptimi I bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti I autorizuar i identifikuar me simbolin “K” : Na, po ke t’më kthesh ti mu kusur? Shtetasi Mariglen Hida i identifikuar me simbolin “M”: Sa di o la?

K: I gjysëm.

M: I gjysëm?

K: Ee.

M: Unë do të jap izet e la.

K: N’rregull ok hajt.

M: Sot do marr për ato se s’jan për ty ato e la.

K: Ee mir.

M: Sa tmarr izet.

K: Po ai s’dilte o bab për vidon.

M: Ee po s’është ajo për bidon, kjo është e mirë për me hunë.

K: E mir po na shif na gjej na nji për bidon e vlla.

M: Kto I pata të funit unë e la.

K: Po mir po ti marr unë të gjitha kto pra vari k****hajt.

M: Nga ota pesë.

K: Okey hajt.

***

Më dt. 12.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambjental”, nga traskriptimi I bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti I autorizuar I identifikuar me simbolin “K”: Ee bjer ja 4 qese mu nga ato të m’dhajat?Po të bardha ka? Shtetasi Rudolf Korumi I identifikuar me simbolin “R”: Jo s’kam qese unë, s’punoj me qese.

K:Po t’bardhë e, t’merrja I gjysëm lali ke ti?

R: Jo.

K: N’rregull je e la.

R: M’rregull vetëm hidhe paketën.

K: e emir hajt, I ke fut ktu gjith me një fjal.

R: I kam fut po hidh paketën se mos…hidhe paketën.

K: Po e hedh unë e paketën po a I ke fut ktu gjith me I fjal.

R: Aty t’gjitha.

K: Hajt.

*** Më dt. 26.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambjental”, nga traskriptimi I bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti i autorizuar i identifikuar me simbolin “K” dhe shtetasi Oltjon Çela I identifikuar me simbolin “O”: Ke dy pikë katër pa qese

K: Po qe I mirë këtu më ke.

O: Do të rregulloj herë tjetër, k’të e ke gurë o lale prandaj ta dhashë se s’doja të jepja pluhur

K: Jo re ça fallco, ke 6 ashtu e?

***

Më dt. 13.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambjental”, nga traskriptimi I bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti I autorizuar I identifikuar me simbolin “K” dhe shtetasi Hekuran Gjeli I identifikuar me simbolin “H”: Hë ka dal e mirë e?

K: E mir ishte vlla.

H: Unë e mbaj me të zgjedhme se e pi vet nai viz ene e maj me t’zgjedhme nuk mar kot.

K: Jo ishte I mirë me vërte ky.

H: Në përgjithsi e zi a kupto.

K: Dilte e fuqishme fare.

H: Na e la hajt të rujt zoti.

K: Hajt.

***

Më dt. 14.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambjental”, nga traskriptimi I bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti I autorizuar I identifikuar me simbolin “K” dhe shtetasi Hekuran Gjeli I identifikuar me simbolin “H”: Hë unë e kam të mirë unë. O Mari.

K: Hë e Nush ku t’pres?

H: Prit aty se erdha.

K: Hajde po t’pre këtu.

H: Hape krahun se erdha.

K: Mirë.

H: Na e la hajt të rujt zoti.

K: Hajt.

***

Më dt. 23.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambjental”, nga traskriptimi I bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti I autorizuar I identifikuar me simbolin “K”: Shtetasi Smirald Liçi I identifikuar me simbolin “S”: Dy, katër, pesë hajde ikim me lalin. K:Gjum?

S: Gjum ça do bash, deri në orën 1 kam qenë këtu. Mer njani sa hysha ship mershin çunat. Aty te cepi në fund ka polica aty?

K: Kam kshu kam ca koh që kshu.

S: Bje lalit atë qesen ta rregulloj tamam, se nuk ta falin tka rop q***.

***

Më dt. 20.06.2023 është mbajtur proceverbal “Mbi përgjimit ambjental”, nga traskriptimi I bisedave të shtetasve të mësipërm ka rezultuar biseda e mëposhtme:

Agjenti I autorizuar I identifikuar me simbolin “K”: Nuk janë aq aty. Shtetasi Xhevit Bogdani I identifikuar me simbolin “XH”: Po pra të thash që ma kan lujt, thash vet që ma kan lujt. Po për këtë të paktën po mbore I dyqin e pesdhiçe.

K:Jo jo jo, shum ça thu ti e

XH: Bosha diferencën me tjetrën prap rregulloena prap.

K: Nuk bohet fjalë burr, unë ta thash, edhe nuk është ai bar që ja vlen me I fjal. Na t’jap….

XH: E llogarite 150e, jo o vlla ça thu ti me burr.

K: Aty s’janë 200 gramë, hajde ikim e peshojmë ku të duash ti.

XH: Unë 50 gr I kam dhënë vetë për 100 mijë lekë. T’paktën boje 200 meqë t’ra rruga, 150 nuk bohet fjalë o vlla, për zotin nuk jam ngushtë për ato, po veç nga rruga llogarite ti që I shkova në Strugë, Dogana, duke e marr, duke ardh edhe njëher, rrezikun, duke marr çunin ehuaj anej duke I dhën noi lek noi gjë.

K: I dyqinçe jan s’jan aty e burr. Person I paidentifikuar me simbolin Y : Jep dyqind rrugën tjetër rregullohemi e vlla, jep 200 e hajd ikim dhe ne, se ne qem….

K: Për sat ë vi un e vlla ta marr atë tjetrën?

XH: Atë tjetrën nuk të gënjej kot që të them nesër pasnesër, të më vi e të them unë një ditë para.

K: Për sad it e pra, je, që je me I fjal?

XH: Kiameti kiamtei 2-3 dit nuk e di.

K: 2-3 dit?

XH: Nuk e di të sigurt fare fare, e kupton se varet ç ate ndodh edhe ty erese mua kur më thonë po vim, vin pastaj prap. Po në momentin që ta kem në dorë vetë, e kupton ta kem në dorë vet të them hajde.

Y: Mos bosh rrugën kot ti, si ti dhe ne rrezikojmë.

XH: Aty masaneje ka timen 4 cope apo 5 cope sa mund të jenë.

Y: E rregullohemi pastaj e burr.

XH: Ta boj ofert tamam se e di që e kam timen, se ktë këtu betohem për kok të asaj nane që ja kam marr tjetrit nga 300 m kan lan 250.

***

