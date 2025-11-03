E rëndë në Tiranë, 43-vjeçari tenton t’i japë fund jetës, përfundon në spital
Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 14:18
Një incident është regjistruar këtë të hënë në Tiranë, pasi një 43-vjeçar tentoi t’i japë fund jetës.
Sipas uniformave blu, shtetasi me iniciale E.Xh., ka dëmtuar duart me mjet prerës dhe aktualisht ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.
“Më datë 03.11.2025, në banesë, dyshohet se në gjendje të rënduar psikologjike, shtetasi E. Xh, 43 vjeç, ka dëmtuar duart dyshohet me një mjet prerës, i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve”, thuhet në njoftimin e policisë.