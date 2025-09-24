LEXO PA REKLAMA!

Nën akuzë për trafik droge, GJKKO merr vendimin për Emiljan Burbën, ja me sa vite burg dënohet

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 14:10
Aktualitet

Nën akuzë për trafik droge, GJKKO merr vendimin për Emiljan

GJKKO dënon me 8 vite burg Emiljan Burbën, për akuzën e trafikut të narkotikëve. I pandehuri u gjykua me procedurë të shkurtuar.

Trupi gjykues ishte i përbërë nga gjyqtarët Erjon Bani, Elsa Ulliri dhe Erjon Çela.

Në përfundim të procesit, Gjykata vendosi:

Deklarimin fajtor të Emiljan Sofo Burbës për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve” në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, si dhe për veprën penale “Grup i strukturuar kriminal”, duke e dënuar me një total prej 12 vitesh burg.

Bazuar në nenin 406/1 të Kodit të Procedurës Penale, për shkak të pranimit të gjykimit të shkurtuar, dënimi iu ul me 1/3, duke rezultuar në një dënim përfundimtar prej 8 vitesh burg.

Gjykata urdhëroi që dënimi të vuhet në një burg të sigurisë së lartë, në përputhje me ligjin nr. 81/2020 për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve.

Sendet e sekuestruara do të mbeten pjesë e fashikullit gjyqësor dhe në ruajtje për efekt të një procedimi penal të ndarë, të regjistruar po me numrin 159 të vitit 2024.

Shpenzimet proceduriale do të përballohen nga i pandehuri.

