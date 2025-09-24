LEXO PA REKLAMA!

Berisha publikon foton e Vangjush Dakos nga burgu: "Trajtim special me celular në dorë"

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 13:31
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka publikuar një denoncim ditën e sotme. Me anë të një postimi në Facebook, Berisha publikon një foto të ish-kryebashkiakut socialist Vangjush Dako teksa është rikthyer në burg.

Në foto duket Dako i shtrirë në krevat me telefon në dorë dhe pranë tij është edhe i arrestuari tjetër Ron Shqopa.

Trajtim special! Pershendetje Dr, Vangjush Dako sebashku me drogaxhiun Ron Shqopa ne qeli dhe me celular ne dore!

 

