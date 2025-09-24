Sot seancë plenare, strukturat e reja të Kuvendit drejt finalizimit
Sot, 24 shtator, pritet që të miratohen në Konferencën e Kryetarëve propozimet e opozitës për komisionet parlamentare. Mbledhja e Konferencës, është thirrur nga kryetari i Kuvendit Niko Peleshi.
Kujtojmë se demokratët, pavarësisht kundërshtive dhe vonesës, dorëzuan të martën emrat e përfaqësuesve të tyre për strukturat e reja të Kuvendit, duke përfshirë komisionet e përhershme dhe delegacionet ndërkombëtare.
Krahas emrave të kryetarëve të komisioneve, ata kanë dorëzuar edhe emrat për shtatë komisionet ku do të kenë pozicionin e nënkryetarit.
Drejtuesit opozitarë të komisioneve
Ina Zhupa – Kryetare e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën
Jorida Tabaku – Kryetare e Komisionit për Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik
Bardh Spahia – Kryetar i Komisionit për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale
Luçiano Boçi – Kryetar i Komisionit për Edukimin, Shkencën dhe Sportet
Nënkryetarët e komisioneve
Eno Bozdo – Nënkryetar i Komisionit për Ekonominë dhe Financat
Oerd Bylykbashi – Nënkryetar i Komisionit për Çështjet Ligjore
Klevis Balliu – Nënkryetar i Komisionit për Çështjet e Brendshme dhe të MbrojtjesBledi Himci – Nënkryetar i Komisionit për Burimet Natyrore dhe Infrastrukturën
Xhelal Mziu – Nënkryetar i Komisionit për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural
Albana Vokshi – Nënkryetare e Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ivi Kaso – Nënkryetar i Komisionit për Nismat Qytetare
Pas miratimit në Konferencën e Kryetarëve, këto propozime do të kalojnë për votim në seancë plenare, këtë të mërkurë, në orën 10:00.
Kujtojmë se seanca e datës 18 shtator, zgjati shumë pak dhe doli jashtë parashikimeve me përplasje të forta mes palëve, ku kryeministri Edi Rama nuk arriti ta përfundonte fjalën e tij mbi programin qeverisës, ndërsa ky i fundit u miratua mes zhurmës me 82 vota pro.