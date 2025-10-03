Në grevë prej 19 ditësh për zhvarrosjen e të birit, Pano Ruçi përfundon në spital, mjekët: Të plotësohen kërkesat e tij
Spitali i Përgjithshëm i Nikeas lëshoi një deklaratë në lidhje me shëndetin e Pano Ruçi (Routsis), i cili kishte shkuar më herët sot për t’iu nënshtruar analizave, ndërsa ai vazhdon grevën e urisë për të 19-ën ditë.
Sipas një deklarate nga spitali, Ruçi “iu nënshtrua një ekzaminimi klinik, ekzaminimit kardiologjik dhe patologjik, si dhe analizave laboratorike. Vlerësimi mjekësor nuk zbuloi një kërcënim të menjëhershëm për jetën e tij”.
Pas përfundimit të procesit, Pano Ruçi u largua me kërkesën e tij.
Njoftimi nga spitali
Gjatë detyrës në gatishmëri të 3 tetorit 2025, Panos Routsi erdhi në Departamentin e Urgjencës të Spitalit të Përgjithshëm të Nikeas me simptoma të dobësisë.
Më herët, mjekët e tij kishin lëshuar gjithashtu një deklaratë mbi shëndetin e 48-vjeçarit, duke thënë se në ditët e mëparshme ai kishte përjetuar lodhje të fortë, përgjumje, si dhe episode të përsëritura hipoglicemie në kufijtë e vijës së parë dhe mpirje në gjymtyrët e poshtme, ndërsa në total brenda 19 ditëve ai ka humbur 10 kilogramë. Gjë që korrespondon me 8.9% të peshës së tij fillestare trupore.
Siç raportojnë mjekët, Ruçi, tashmë në ditën e 19-të të grevës së tij të grevës, “vazhdon të ketë një rrezik në rritje të ndërlikimeve serioze”. Deklarata nga “mjekët e solidaritetit” që po e monitorojnë atë thekson gjithashtu se grevisti 48-vjeçar refuzon të shtrohet në spital.
Njoftimi nga mjekët e Panos Ruçit
Për Panos Ruçi, 48 vjeç, në grevë urie që nga 15/9/2025 (dita e 19-të).
Ruçi, i cili monitorohet çdo ditë nga një ekip mjekësh mbështetës, ka një histori personale të hipertensionit, aritmisë kardiake, vaskulopatisë periferike, dislipidemisë, apnesë së gjumit dhe gastritit, u ekzaminua sot në Departamentin e Urgjencës së Spitalit të Përgjithshëm të Nikeas.
Në ditët e mëparshme, ai ka përjetuar lodhje ekstreme, përgjumje, si dhe episode hipoglicemie kufitare dhe të përsëritura, dhe mpirje në gjymtyrët e poshtme.
Gjatë ekzaminimit objektiv, ai vazhdon të shfaqë edemë të lehtë të gjymtyrëve të poshtme, hipotension ortostatik dhe takikardi gjatë qëndrimit në këmbë. Vlerësimi nga një kardiolog nuk zbuloi asnjë patologji.
Ai ka humbur gjithsej 10 kilogramë peshë trupore, që korrespondon me 8.9% të peshës së tij fillestare trupore. Analizat e gjakut tregojnë një vlerë shumë të ulët të acidit urik dhe fosfatazë alkaline të ulët, substanca që shoqërohen me ushqyerje të reduktuar.
Ruçi, tashmë në ditën e 19-të të grevës së tij të urisë, vazhdon të jetë në rrezik të shtuar për komplikacione serioze dhe dështim shumëorganësh.
Situata e tanishme dhe fakti që ai mbetet në mohim të plotë të ushqimit, e bëjnë situatën e tij veçanërisht kritike.
Duke pasur parasysh që kërkesa për zhvarrimin, autopsitë dhe testet biokimike-toksikologjike të djalit të tij është plotësisht ligjore dhe e garantuar kushtetutërisht, ne i bëjmë thirrje Qeverisë, autoriteteve gjyqësore dhe të gjithë aktorëve kompetentë që ta plotësojnë kërkesën e tij sa më shpejt të jetë e mundur. Ruçi deklaron se nuk ka ndërmend të ndalojë së ushqyeri derisa kërkesa e tij të plotësohet. Ai gjithashtu refuzon të shtrohet në spital.
Ne apelojmë për përmbushjen e plotë të kërkesave të tij.
Në emër të ekipit mjekësor që kujdeset për zotin RUçi (Olga Kosmopoulou, patologe – specialiste e sëmundjeve infektive, Maria Karambeli, patologe – mjek urgjence, Dimitris Zialias, patolog, Chrysa Botsi, pulmonologe, Anna Karageorgiou, mjeke e përgjithshme, specialiste në mjekësinë e urgjencës, Lina Diamantopoulou, specialiste në patologji, Agapi Iliaki, specialiste në patologji, Machi Konstantinou, specialiste në patologji).