Në gjendje të rënduar psikologjike 41-vjeçari në Kamëz tenton të vetëvritet

Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 12:48
Aktualitet

Në gjendje të rënduar psikologjike 41-vjeçari në

Një 41-vjeçar tentoi t’i jepte fund jetës mbrëmjen e së mërkurës.

Rreth orës 00:50, shtetasi E. J., 41 vjeç, banues në Kamëz, u dërgua në spital për ndihmë mjekësore, pasi dyshohet se ka tentuar të vetëvritej.

Burimet policore bëjnë me dije se 41-vjeçari ndodhej në gjendje të dehur dhe me probleme psikologjike.

Aktualisht, ai po merr trajtim nën kujdesin e mjekëve, ndërsa autoritetet po punojnë për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.

 

