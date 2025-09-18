Në gjendje të rënduar psikologjike 41-vjeçari në Kamëz tenton të vetëvritet
Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 12:48
Aktualitet
Një 41-vjeçar tentoi t’i jepte fund jetës mbrëmjen e së mërkurës.
Rreth orës 00:50, shtetasi E. J., 41 vjeç, banues në Kamëz, u dërgua në spital për ndihmë mjekësore, pasi dyshohet se ka tentuar të vetëvritej.
Burimet policore bëjnë me dije se 41-vjeçari ndodhej në gjendje të dehur dhe me probleme psikologjike.
Aktualisht, ai po merr trajtim nën kujdesin e mjekëve, ndërsa autoritetet po punojnë për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.