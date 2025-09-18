LEXO PA REKLAMA!

Shpërndante doza kokaine dhe kanabisi në Vlorë, arrestohet 41-vjeçari

Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 12:38
Aktualitet

Shpërndante doza kokaine dhe kanabisi në Vlorë, arrestohet

Policia e Vlorës arrestoi në flagrancë 41-vjeçarin V. S., i cili dyshohet se merrej me shpërndarjen e kokainës dhe kanabisit.

Gjatë kontrollit personal dhe në banesën e tij, policia gjeti dhe sekuestroi si prova materiale 20 doza droge, mes tyre kokainë dhe kanabis.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme ligjore.

 

 

 

