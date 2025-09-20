"Ndodh në Elbasan! Lind fëmijë me partnerin e ri, ja regjistrojnë në emër të ish-burrit"
Historia e Valbonës nga Elbasani është sa e pazakontë aq edhe e paimagjinueshme. Ajo i është drejtuar emisionit “Stop” për të kërkuar zgjidhje. Pas 15 vjetësh, ajo vendosi t’i japë fund një martese që ajo e quan abuzive.
Valbona ka një fëmijë 15 vjeç që nuk e takon, pasi nuk e lejon ish-bashkëshorti. I është dashur të durojë dy vjet që të përfundojë procesi i divorcit dhe gjatë kësaj kohe, Valbona njihet me një person tjetër me të cilin në nëntor 2023, i vjen në jetë një djalë.
Fëmija nuk regjistrohet për 7 muaj, derisa gjykata bën ndarjen finale. Por kur e regjistrojnë, djalit të vogël i japin atësinë e ish-bashkëshortit të Valbonës. Veç të tjerash, tani Valbona duhet të pajiset me prokurë që të mund të lëvizë me fëmijën, gjë që ish-bashkëshorti nuk ia bën.
“Stop” shkoi pranë gjendjes civile në njësinë Bradashesh, ku punonjësja tha që veprimet janë bërë konform Kodit të Familjes, pasi fëmija ka ardhur në jetë në një kohë që nuk ka qenë finalizuar procesi i divorcit.
Për të bërë ndryshimet, zonja duhet t’i drejtohet gjykatës dhe të provojë atësinë. Avokatja Eda Grimçi dhe Klaudi Zholi tregojnë se Kodi i Familjes duhet ndryshuar.