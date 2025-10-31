Ndërpritet seanca në Kushtetuese për ish-kryebashkiakun Erion Veliaj, ja kur do të rinisë
Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 12:48
Aktualitet
Është ndërprerë seanca në Kushtetuese për ish-kryebashkiakun Erion Veliaj.
Pas dëgjimit në seancë të pyetjeve të trupit gjykues, argumentet e kryebashkiakut Erion Veliaj që ka ankimuar shkarkimin e tij nga detyra, si edhe pyetjeve të përfaqësuesve të Këshilit të Ministrave, u vendos ndërprerja për 30 minuta e seancës.
Trupa gjykuese do të rikthehet në sallë për të vazhduar me subjektet në orës 15:05.
“Do të bëjmë 30 minuta pushim në këtë moment dhe do të vazhdojmë me subjektet e interesuara.
Gjykata do të rikthehet në orën 13:05”, u shpreh kryetarja e Kushtetueses, Holta Zaçaj.