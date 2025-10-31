LEXO PA REKLAMA!

“Gjendem në absurditet si në romanin e Kafkës”, Veliaj: Një pjesë më mban në Durrës, një pjesë më do në Tiranë

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 12:27
Aktualitet

“Gjendem në absurditet si në romanin e Kafkës”,

Ish-kryetari i bashkisë së Tiranë Erion Veliaj po u përgjigjet pyetjeve nga gjyqtarët e Kushtetueses, teksa shqyrtohet ankimimi i tij për shkarkimin nga detyra.

Ai u shpreh para gjyqtarëve se delegimi i detyrës është e ligjshme, ndërsa shtoi se nuk ka penguar punën e Bashkisë së Tiranës.Ndër të tjera, Veliaj tha se ndodhet në një situatë absurde, teksa ‘është në një roman të Kafkës’.

Gjyqtarja: Keni ushtruar detyrën në kuptim faktik, apo keni qenë në mungesë me arsye?

Erion Veliaj: Përgjigja e ndershme do ishte kjo, për shpirt do doja të isha në zyrë, jo në burg me delegim, por sa kohë është e ligjshme delegimi i detyrës, Tiranës nuk i ka munguar dhe nuk është penguar asnjë procedurë prej meje, jam në mungesë me arsye. 

Një strukturë e shtetit më mban në Durrës, një strukturë e shteti më thotë pse nuk je në Tiranë, duke pasur parasysh raportin e Venecias kujdes me masat e kryetarëve të bashkive, nuk janë vetëm të drejtat e individit që po shkeljen, por edhe të qytetarëve, sot gjendem në një absurditet, në një roman të Kafkës.

