Natë e tmerrshme në Itali, goditet nga 2500 rrufe në një orë

Të dhënat e fundit nga autoritetet meterologjike në Itali kanë regjistruar rekordin e rënies së rrufeve në një orë. Mediat italiane shkuajnë se një fenomen i rrallë ka ndodhur në Trentino, ku vetëm brenda një ore është goditur nga 2500 rrufe.

Me pak fjalë, pothuajse një rrufe në sekondë, një rekord i vështirë për t’u gjetur në arkivat kombëtare të motit.

Ajo që ndodhi është rezultat i përplasjes midis dy masave të rëndësishme ajrore me karakteristika termofinamike diametralisht të kundërta: nga njëra anë, masa e madhe anticiklonike e Afrikës së Veriut që shkaktoi spërkatjen e temperaturave të ngrirjes deri në 5000 metra mbi nivelin e detit dhe, nga ana tjetër, një zbritje e ajrit të ftohtë me origjinë polare detare me temperatura të cilat, në një lartësi prej 5,000,000 metrash, arritën -14°C.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Meteorologu Andrea Vuolo ka deklaruar se ishte një situatë që nuk shihet shpesh dhe që shkaktoi një seri mbresëlënëse rrufesh. Zona më e prekur ishte ajo e Trentino-s, me shira të rrëmbyeshëm dhe stuhi të forta në territoret e Valsugana, deri në kufirin me Veneton.

Stuhitë në orët e vona të natës kanë prekur edhe disa zona të Italisë Veriore në kufijtë me Francën dhe Zvicrën. Alpet u gjendën në mes të përplasjes mes Presionit të Lartë dhe Presionit të ulët: dy masat ajrore shkaktuan një numër të frikshëm rrufesh, pikërisht në momentin kur fronti i ftohtë kalonte nga Veriu drejt kufijve italianë.

Ajri i ftohtë dhe i thatë u përplas me ajër shumë të ngrohtë dhe të lagësht edhe në lartësi mesatare dhe të larta. Dhe kjo e ka diferencuar fenomenin nga të ashtuquajturat superqeliza të stuhisë të cilat zakonisht veprojnë në lartësi më të ulëta.