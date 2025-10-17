LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Çmontohet organizata shqiptaro-kineze në Spanjë/ Grupi pastronte 50 mln euro në vit. Ja si financohej trafiku i kokainës

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 10:51
Aktualitet

Çmontohet organizata shqiptaro-kineze në Spanjë/ Grupi

Autoritetet spanjolle kanë goditur organizatën mafioze shqiptaro-kineze. Grupi akuzohej për financimin e trafikantëve shqiptarë të drogës në Spanjë. 

Mediat vendase shkruajnë se grupi mafioz u zbulua pas një hetimi të gjatë të bazuar në përgjime dhe zbërthimin e bisedave dhe se si funksiononte skema.

Siç raportohet përgjegjës për mbledhjen e parave cash, me qëllim për të furnizuar organizatat e trafikut të drogës dhe më pas qarkullimin e miliona eurove fitime ishte një çift kinez.

Komploti e kishte epiqendrën në një park industrial në Malaga të Spanjës sipas Guardia Civil dhe ishte i aftë të transportonte 50 milionë euro në një vit të vetëm, në xhiron mall-para dhe anasjelltas.

Këta janë përbërësit e një hetimi të Policisë Kombëtare për një komplot të akuzuar për zhvendosjen e gati 50 milionë eurove brenda një viti.

E gjitha filloi me mbikëqyrjen e një çifti kinez që vizitoi bizneset e bashkatdhetarëve të tyre në Malaga, për të grumbulluar çanta me kartëmonedha.

Në një nga bisedat e dekriptuara, çifti u drejtohet anëtarëve të rrjetit ë tij: “Për nesër na duhen 100 mijë euro”

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion