Momenti prekës, shqiptari gjen vajzën e zhdukur pas disa vitesh falë emisionit televiziv gjerman
Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 09:42
Aktualitet
Një histori prekëse e Kadri Mahmutit, shqiptar që u bë baba në Paris në vitin 1979, ka tërhequr vëmendjen e mediave gjermane. Kur vajza e tij, Hamide, ishte vetëm dy vjeç, nëna e saj u shpërngul në Portugali dhe babai nuk e pa më.
Pas shumë viteve, Kadri Mahmuti ia doli të ribashkohet me vajzën falë emisionit gjerman “Bitte melde dich” të prezantuar nga Julia Leischik, i cili ndihmon njerëzit të gjejnë dhe ribashkohen me familjarë të humbur.
Ky moment i takimit të tyre u konsiderua nga shikuesit si një nga më emocionuesit në historinë e emisionit.