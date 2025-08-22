LEXO PA REKLAMA!

Momenti prekës, shqiptari gjen vajzën e zhdukur pas disa vitesh falë emisionit televiziv gjerman

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 09:42
Aktualitet

Një histori prekëse e Kadri Mahmutit, shqiptar që u bë baba në Paris në vitin 1979, ka tërhequr vëmendjen e mediave gjermane. Kur vajza e tij, Hamide, ishte vetëm dy vjeç, nëna e saj u shpërngul në Portugali dhe babai nuk e pa më.

Pas shumë viteve, Kadri Mahmuti ia doli të ribashkohet me vajzën falë emisionit gjerman “Bitte melde dich” të prezantuar nga Julia Leischik, i cili ndihmon njerëzit të gjejnë dhe ribashkohen me familjarë të humbur.

Ky moment i takimit të tyre u konsiderua nga shikuesit si një nga më emocionuesit në historinë e emisionit.

