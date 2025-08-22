I dënuar me mbi 9 vite burg për vjedhje, arrestohet në Bulqizë 22-vjeçari i shpallur në kërkim nga Italia
Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 09:21
Aktualitet
Një operacion policor ndërkombëtar, i koduar “The Wanted”, rezultoi me arrestimin e një 22-vjeçari të shpallur në kërkim nga autoritetet italiane për vjedhje.
Shtetasi K. H., 22 vjeç, banues në Bulqizë, ishte dënuar nga gjykata e Salernos, Itali, më 29 prill 2025, me 9 vite e 3 muaj burgim për veprën penale “Vjedhja”.
Policia shqiptare, në bazë të informacioneve operative mbi vendndodhjen e tij, e lokalizoi dhe arrestoi K. H. me qëllim ekstradimin drejt Italisë.
Interpol Tirana vazhdon bashkëpunimin me autoritetet italiane për të përfunduar procedurat e ekstradimit.