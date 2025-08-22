Tërmet me magnitudë 7.5 i shkallës rihter në Oqeanin Atlantik, alarm për tsunami
Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 09:28
Bota
Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.5 ballë Rihter u regjistrua të enjten në mbrëmje në Oqeanin Atlantik. Lëkundjet u ndjenë deri në Argjentinë dhe Kili.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, epiqendra e tërmetit ishte rreth 710 kilometra në juglindje të Ushuaia-s, në Grykën Drake.
Pas tërmetit, autoritetet në Kili lëshuan një paralajmërim për tsunami, ndërsa zona është e izoluar dhe nuk ka raportime për dëme apo viktima