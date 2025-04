Miqtë e palestinezen që u vra në Tiranë rrëfejnë detajin e rëndë: Babai e përdhunoi s*ksualisht para aktit! Plani që i thurri!

Detaje të reja dalin lidhur me 24-vjeçaren palestineze, Rayan Alwan, e cila u gjet e pajetë në shkurt të këtij viti në një apartament me qira ditore në Tiranë.

Miqtë e 24-vjeçares palestineze kanë folur dhe kanë treguar më shumë rreth jetës së 24-vjeçares fatkeqe. Sipas tyre, 24-vjeçarja ishte nënë e dy fëmijëve dhe ishte e divorcuar nga bashkëshorti, pasi ky i fundit abuzonte me të dhe e dhunonte.

Udhëtimi fatkeq që solli dhe largimin e saj nga kjo botë, duket se e kishte startin në dëshirën e një nëne për të takuar dy fëmijët e saj të cilët pas divorcit, jetonin me të atin, rregull ky i ligjeve të Libanit.

E reja dyshohet se u vra nga babai i saj, me të cilin kishte hyrë në vendin tonë me pasaportë greke duke udhëtuar me avion nga Gjermania. Ata ishin prezantuar si bashkëshortë, por më pas u zbulua se ishin baba e bijë.

Dyshohet gjithashtu se i ati e ka përdhunuar 24-vjeçaren para vrasjes./bw