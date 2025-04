Video/ Momenti kur e mbijetuara nxirret nga rrënojat e tërmetit shkatërrimtar në Myanmar!

Shpëtuesit në Myanmar arritën të nxjerrin një grua të gjallë nga rrënojat e një ndërtese të shembur në qytetin Mandalay, më shumë se një ditë pas sekuestër, kur ajo mbeti e ngulfatur në mes të rrënojave të një ndërtesë të shkatërruar nga tërmeti i fuqishëm.

Ky moment shpëtimi ka prekur thellë zemrat e shumë njerëzve, duke i dhënë shpresë në mes të tragjedisë.

Pas disa orësh punë të lodhshme dhe me shumë vështirësi, ekipi i shpëtimit mundi të nxirrte 30-vjeçaren Phyu Lay Khaing nga rrënojat e një ndërtesë shumëkatëshe, e cila ishte shkatërruar nga tërmeti. Ajo ishte mbërthyer nën mbeturina për më shumë se 24 orë, duke luftuar për mbijetesë.

Në momentin kur ajo u nxorr nga rrënojat dhe u transportua me një bartëse, kalimtarët dhe qytetarët e pranishëm shpërthyen në duarrokitje dhe brohoritje, duke shprehur gëzimin dhe mirënjohjen për shpëtimin e saj. Pas shpëtimit, gruaja e mbijetuar u përqafua ngrohtësisht me burrin e saj, i cili kishte kaluar orë të tëra duke pritur në shpresë se ajo do të dilte e gjallë nga rrënojat.

Pas kësaj, ajo u dërgua menjëherë në spital për një vlerësim mjekësor, ku mjekët do të shqyrtonin gjendjen e saj shëndetësore dhe mundësinë për të marrë trajtimin e duhur.