Meteorologu njofton ardhjen e verës duke filluar nga kjo ditë: Mund të shkoni në plazh pa problem

Ditët kur paraditja niste me diell dhe mbasditja me shi e rrebeshe do të përfundojnë të dielën. Hakil Osmani nga Meteoalb shprehet se nga java e ardhshme e deri në fund të muajit moti do të jetë ideal për pushime.

Kjo e dielë do të shënojë fundin e ditëve me reshje dhe me ndryshime të shpeshta të motit.

Sinoptikani Hakil Osmani shprehet se prej së hënës mund të shijohet bregdeti pa frikën se shirat do të prishin qetësinë.

Osmani shton se dhe temperaturat do ti kthehen normalitetit duke prekur vlerat e stinës.

Metereologët shprehet se situata paraqitet e qetë të paktën deri në fund të muajit qershor.

Madje, sipas Osmanit, edhe në vendet e rajonit do të ketë përmirësim të ndjeshëm të motit.