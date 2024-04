Met Rrumbullaku pyetet nga gazetari për fatin e Ervis Martinajt: Kam një përgjigje! Lëri kolegët...

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku në daljen e sotme para mediave ku dha detaje nga operacioni policor kundër trafikut njerëzor, u pyet nga gazetarët edhe në lidhje me hetimet për Ervis Martinajn.

Rrumbullaku zgjodhi të mos i përgjigjej kësaj pyetjeje.

Pyetja: Drejtor Rrumbullaku, a keni dijeni se deri ku kanë shkuar hetimet në lidhje me zhdukjen e Ervis Martinajt?

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pergjigja e kreut te policise ne fakt ka qene duke mos folur per ceshtjen ne fjale per te cilen kryeministri pati lene nje afat prej 100 ditesh per zbardhjen e saj.

Rrumbullaku: Po kam një përgjigje për ju. Lëri dhe kolegët e tjerë të bëjnë ndonjë pyetje. Mirupafshim.