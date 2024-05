Mësoni se çfarë ju pret kur të sillni në jetë trinjakë ose më shumë bebe…

Sa më gjatë që bebet të qëndrojnë në barkun e nënës, aq më mirë është. Por kur jeni shtatzënë me trinjakë ose më shumë bebe, shpesh mund të zhvillohen komplikime. Ekipi juaj mjekësor do të marrë parasysh rreziqet e lindjes së parakohshme. Ata do të vlerësojnë rreziqet e vazhdimit të shtatzënisë për ju dhe bebet tuaja, bazuar në gjendjen tuaj individuale.

Një shtatzëni normale zgjat 40 javë. Kohëzgjatja mesatare e shtatzënisë për trenjakët është 32 javë. Për katërnjakët, gjatësia mesatare është 30 javë. Vazhdimi i shtatzënive të shumëfishta pas 36 javësh mund të jetë i rrezikshëm për ju dhe bebet tuaja. Pra, zakonisht konsiderohet më e mira për të lindur më herët. Kur vendosni se kur dhe si duhet të lindin foshnjat, mjeku juaj do të marrë parasysh faktorë të ndryshëm. Ekipi juaj mjekësor do të mendojë për pozicionin e çdo bebeje, peshën e çdo bebeje, shëndetin tuaj dhe shëndetin e bebeve.

Prerja cezariane zakonisht konsiderohet më e sigurta kur ka 3 ose më shumë bebe. Lindja e trenjakëve ose më shumë në mënyrë natyrale është shumë e rrallë. Nuk rekomandohet për shkak të rrezikut më të lartë të ndërlikimeve të lindjes dhe vdekshmërisë së bebeve. Duke qenë setrenjakët ose më shumë do të lindin para kohe, ata do të kenë nevojë për kujdes të veçantë. Kjo mund të përfshijë qëndrimin në njësinë e kujdesit intensiv neonatal. Është e rëndësishme të planifikoni lindjen në spital me gjithçka të nevojshme për ju dhe fëmijët tuaj.

Një seksion cezarian është zakonisht alternativa më e sigurt kur mbani 3 ose më shumë foshnje. Nëse foshnjat tuaja do të lindin herët mjeku mund t’ju rekomandojë t’ju japë injeksione steroide. Injeksionet merren para lindjes. Steroidet mund të ndihmojnë në zhvillimin e mushkërive të fëmijës suaj. Kjo mund t’i ndihmojë ata të marrin frymë më lehtë pas lindjes.

Steroidet gjithashtu mund të zvogëlojnë rrezikun e problemeve të tjera tek foshnjat e lindura para kohe. Gjatë shtatzënisë, një tapa mukoide mbyll qafën e mitrës. Lindja zakonisht fillon kur tapa del nga vagina. Gratë që janë shtatzënë me shumë fëmijë mund të lindin në mënyrë natyrale para javës së 35-të. Kjo ndodh në rreth 3 nga 4 raste.

Kontaktoni menjëherë ekipin mjekësor nëse keni ndonjë shenjë të lindjes së parakohshme. Mund të jetë e mundur të ngadalësoni ose ndaloni lindjen. Me shumë mundësi do të shtroheni në spital. Nëse filloni lindjen në mënyrë spontane, ka të ngjarë të keni një prerje cezariane pasi të mbërrini në spital. Foshnjat e lindura para javës së 34-të mund të kenë nevojë për ndihmë në frymëmarrje, ushqyerje dhe mbajtje të ngrohtë.