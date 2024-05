“Pushtimi i Rafahut do të sillte një masakër”, Belgjika paralajmëron sanksione kundër Izraelit

Qeveria belge “po punon për sanksione të mëtejshme kundër Izraelit”, tha të hënën zëvendëskryeministrja Petra De Sutter. Brukseli ka sanksionuar tashmë kolonët izraelitë dhe planifikon të ndërpresë lidhjet tregtare me shtetin hebre për luftën në Gaza.

Në një postim në X, De Sutter tha se pushtimi i planifikuar i Izraelit në Rafah do të “çonte në një masakër”.

Izraeli urdhëroi evakuimin e Rafahut të hënën, me Forcat e Mbrojtjes të Izraelit (IDF) që paralajmëruan se do të godisnin qytetin me “forcë ekstreme” menjëherë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“U takova me Ministrin e Jashtëm Palestinez Dr. Riad Malki. Ne diskutuam se si Belgjika mund të ndihmojë për t’i dhënë fund mizorive, ” tha De Sutter në një postim vijues, duke shtuar se “Belgjika po punon për sanksione të mëtejshme kundër Izraelit”.

Belgjika dhe 26 shtetet e tjera anëtare të BE-së vendosën sanksione muajin e kaluar ndaj katër individëve dhe dy organizatave të përfshira në ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme hebreje në tokën palestineze në Bregun Perëndimor.

Njerëzit dhe subjektet e sanksionuar janë përgjegjës për vjedhjen e pronave dhe “shkeljet serioze të të drejtave të njeriut kundër palestinezëve”, sipas Këshillit Evropian.