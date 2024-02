Megi Pojani ‘shpërthen keq’ ndaj konkurentit: Të isha unë, do të të kisha goditur

Debate të ashpra ndodhën puntatën e sotme të “Për’puthen”, ku Vedati ka shpërthyer me ofendime ndaj Roelës.

“Je mashtruese ordinere”, iu drejtua Vedati konkurrentes me tone të ashpra.

Moderatorja Megi Pojani u acarua nga sjellja e Vedatit dhe në një moment i tha konkurrentit se do ta godiste me shpullë nëse do të ishte në vend të Roelës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Debati i ashpër i zhvilluar mes tyre:

Megi Pojani: Vedat ke një buton në qafë që fikesh, që zbutesh? Mund t’ia tregosh Roelës? Kaq të vështirë është të kesh një komunikim mirëkuptues të përpiqesh të flasësh. Ke probleme me menaxhimin e inatit? Cili është problemi yt? Kërkon të bësh një takim sqarues dhe del diçka krejt tjetër. Pse e bën këtë gjë?

Vedati: Personat që i kam vlerësuar dhe i respektoj dhe ma kthejnë në këtë lloj mënyre jo që nuk kontrollohemi, por në një televizion nuk doja ta jepja këtë imazh të vetes. Është e tejkaluara e gjithë barrierave të miat, gjesti që Roela ka bërë gjatë javës (momentet romantike me djemtë e tjerë).

Roela: Kur të më japësh mua siguri, di unë si të sillem me ty atëhere.

Vedati: Sigurinë e ke maksimale ndaj meje.

Roela: Gënjeshtra numër pesë.

Vedati: Për t’i fituar sigurinë kësaj vajze ose një tjetër mund tia kisha fituar në një kohë të shkurtër, për një minutë. Por unë nuk jam mashtrues ordiner, siç është kjo mashtruese ordinere, me mashtru për të fituar besimin.

Megi Pojani: Vedat kujdes me mënyrën e të shprehurit. Ke një mënyrë shumë të keqe të komunikimit, që vetëm për të mos lënë tjetrin pa përgjigje personin që ke përballë dhe flet vetëm budqallalliqe. Je përballë kësaj vajze, sqaroje se është e mërzitur sepse i bëre një koment skandaloz. Se po të isha unë do ta kisha futur me shpullë. Dhe nuk po të thotë sërish asgjë. Po diskuton si zonjë me ty edhe pse ti se meriton.

Vedati: Për Zotin nuk ka të drejtë. Mos më thoni ka të drejtë (ulëret).

Albina: Vedat je legen, si të vjen o vlla. Je i ulët. Si të vjen?

Vedatri: Unë prapë e shoh veten në pasqyrë dhe them bravo që nuk humb vlerat. Unë kam vlera.