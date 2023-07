"Më ushtroi presion"/ Punonjësja e administratës dëshmon kundër Ahmetajt: Më kërkoi...

Detaje të reja kanë dalë në dritë pas hetimeve për ish-zv.kryeministrin Arben Ahmetaj. Një punonjëse e administratës, ka treguar se në kohën kur Ahmetaj ushtronte detyrën e ministrit, ka pasur presione për të miratuar pozitivisht kontratën koncesionare të një landfilli në Durrës.

Në dosjen e SPAK nënvizohet se Sidita Kopliku (Temali), anëtare në komisionin për zhvillimin e procedurës koncensionare të Tiranës, si përfaqësuese e Agjensisë së Trajtimit të Koncensioneve, ka deklaruar përballë prokurorëve se ka pasur presione nga titullarja e institucionit, Rovena Beqiraj, ku prej saj nxitej që procedura koncensionare për Tiranën të finalizohej me sukses.

Kopliku ka treguar dhe një rast tjetër që lidhet me Ahmetajn. Sipas saj, kur ka qenë pjesë e procedurës koncensionare në lidhje me Durrësin ku do të ndërtohej një landfill, si anëtare komisioni, një këshilltar i ministrit e ka njoftuar që e kërkonte Ahmetaj në zyrë.

E më tej, Kopliku thotë se kur ka arritur në paradhomë, sekretarja i ka kërkuar të linte telefonin aty, dhe më pas është futur në zyrën ku ndodhej Ahmetaj, i shoqëruar nga këshilltari.

Kopliku ka deklaruar në Prokurorinë e Posaçme se Ahmetaj i ka kërkuar që, në lidhje me procedurën e Durrësit, Sidita ta shikonte dhe ta vlerësonte me pozitivitet, në drejtim të përfundimit me sukses të saj, shkruan euronews.

“Sidita këtë takim e ka vlerësuar si formë presioni pasi titullar të drejtëpërdrejtë ajo kishte kryetarin e Atrako-s. Pas kësaj situate, edhe në rastin e procedurës koncensionare të Tiranës, Sidita është ndjerë në presion për shkak të asaj që kishte ndodhur për Durrësin dhe pasur parasysh edhe nxitjen e kryetares Rovena Beqiraj që kjo procedurë koncensionare e Tiranës të realizohej me sukses”, thuhet në dosjen e SPAK.