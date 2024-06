Matura Shtetërore 2024/ Rreth 28 mijë maturantë i nënshtrohen sot provimit të fundit me zgjedhje

Provimi me zgjedhje është i fundit për maturantet këtë të hënë të 24 qershorit. Rreth 28 mijë maturantë në të gjithë vendin do ti nënshtrohen testit provimit me zgjedhje ndërkohë që nxënësit do të paraqiten në 144 qendra të provimit të ngritura në gjithë vendin, për t’iu nënshtruar kontrolleve para nisjes së provimit.

Provimi nisi në orën 10 të mëngjesit dhe zgjat për 2 orë e 30 minuta. Deri më tani janë zhvilluar tre provime të Maturës Shtetërore 2024, Gjuha e Huaj; Gjuha Shqipe e Letërsia; dhe Matematika.

Rezultatet e provimit të Maturës Shtetërore për provimin e Gjuhës së Huaj, tashmë janë bërë publike, kështu këtë testim e kryen në total 26616 maturantë.

952 maturantë kanë ngelur pasi morën notën 4 , ndërsa 119 maturantë kanë arritur të marrin notën maksimale 10, duke rezultuar ekselentë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Notat ende nuk janë shpallur Gjuhe Shqipe dhe Letërsi që konsiderohet një ndër më të vështirët për nxënësit dhe eseja është pyetja që përmbyll provimin.