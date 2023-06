"Do të shkosh në Kanada"/ Mashtruan 49-vjeçarin dhe i vodhën 10 mijë euro, arrestohet 31-vjeçarja

Një 31 vjeçare është vënë në prangat e policisë së Tiranës dhe është shpallur në kërkim bashkëpuntori i saj, pasi akuzohen se i kanë marrë 10 mijë euro një shtetasi.

Sipas policisë e raja bashkë me një 34 vjeçar në bashkëpunim me njëri-tjetrin, dyshohet se i kanë marrë shumën 10 000 euro, një 49 vjeçari, banues në Malësi të Madhe, duke i premtuar se do ta ndihmonin atë që të shkonte në Kanada.

Ndërkaq materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.