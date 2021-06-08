Manastirliu publikon shifrat, sa vaksinime anti -Covid janë kryer ditën e sotme
Lajmifundit / 8 Qershor 2021, 22:12
Aktualitet
Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, bëri me dije se këtë të martë janë kryer 6, 310 vaksinime kundër koronavirusit.
Ndërkohë që nga fillimi i fushatës, janë realizuar 809, 992 vaksinime. Ministrja Manastirliu më herët është shprehur se fushata do të vijojë deri në arritjen e aplikimit të 1 milion vaksinave.
Sakaq Ministria e Shëndetësisë raportoi këtë të martë për 13 raste të reja me Covid nga 2, 827 teste të realizuara.
Fatmirësisht në 24 orët e fundit nuk u raportua asnjë viktimë.