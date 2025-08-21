Makinat përplasen ‘kokë më kokë’ pas parakalimit të gabuar në rrugën Vlorë-Orikum, një person i plagosur!
Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 17:36
Aktualitet
Vlorë- Një aksident ka ndodhur pasditen e sotme në rrugën Vlorë-Orikum, me pasojë një person të plagosur, i cili u dërgua në spital dhe ndodhet fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën.
Ngjarja u shënua rreth orës 15:45, teksa dy automjete u përplasën. Shkak dyshohet se është bërë një parakalimi i gabuar.
Raportohet se nga ngjarja ka mbetur i plagosur një person, i cili u transportua menjëherë drejt Spitalit të Vlorës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia po heton shkaqet e aksidentit, teksa një prej mjeteve doli nga rruga dhe u përmbys, kurse tjetri pësoi dëmtime të rënda në pjesën e përparme.