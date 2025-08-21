LEXO PA REKLAMA!

Kalonte makinat pa radhë, pezullohet polici i doganës! Detaje nga ngjarja

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 17:07
Aktualitet

Kalonte makinat pa radhë, pezullohet polici i doganës! Detaje nga

Disa orë më parë, JOQ Albania publikoi me pamje denoncimin e një qytetari që ndodhej në pikën kufitare të Qafë Thanës, i cili ankohej se punonjësit e Policisë kalonin makina jashtë radhe, ndërkohë që qytetarët e tjerë prisnin në trafik.

Për këtë ngjarje ka ardhur një reagim nga Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin në Korçë. Bëhet e ditur se pas publikimit të pamjeve, është bërë pezullimi i inspektorit me inicialet R. S., i cili në video shfaqet duke takuar një qytetar, dhe menjëherë pas tij i bën me shenjë një shoferi që të futet jashtë radhe mes autobusëve.

“E katërta makinë është, ne kemi dy orë këtu. Turp policia!” thotë qytetari në video.

Gjithashtu bëhet e ditur se ndaj inspektorit në fjalë “ka nisur ndaj punonjësit të Policisë hetim disiplinor, në zbatim të nenit 121 të ligjit nr. 82/2024, “Për Policinë e Shtetit”, pika 1, germa “m”, “Kryerja e veprimeve që cenojnë rëndë figurën e punonjësit të policisë, institucionit apo shërbimit policor në tërësi”.

 

 

 

 

 

