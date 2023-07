Listimi i titullit të parë korporativ në Bursën Shqiptare të Titujve!

Për herë të parë në historinë e tregut shqiptar të kapitaleve, një kompani private emëton obligacione nëpërmjet ofertës publike. Thënë ndryshe, i ofron publikut të gjerë nënshkrimin e titujve të saj të borxhit. Ky zhvillim i rëndësishëm do të thotë se në bursën shqiptare ALSE nuk do të tregtohen më vetëm letrat me vlerë të qeverisë, por edhe instrumentet korporatë, si ai i emëtuar nga kompania e mikrofinancës NOA.

Në ceremoninë e lancimit të këtij zhvillimi të rëndësishëm për tregun e kapitaleve, që i hap rrugën edhe listimit të kompanive të tjera në bursë, ishin të pranishëm Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj; Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko; Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Ervin Mete, anëtarë të komisionit parlamentar të ekonomisë; disa prej sipërmarrësve më të mëdhenj në vend etj. Në fjalët përshëndetëse, ata vlerësuan rëndësinë që ka për sistemin financiar, biznesin dhe ekonominë në tërësi zhvillimi i tregut të kapitaleve. “Bursa Shqiptare e Titujve është themeluar në vitin 2017 nga 3 aksionarët e saj: Banka Credins, Banka Amerikane e Investimeve dhe AK-Invest.

Aktiviteti i saj u lancua zyrtarisht në shkurt të vitit 2018. Në Bursë kanë qenë të listuar vetëm titujt qeveritarë, deri me emëtimin e instrumentit të parë korporativ nga NOA, një hap që pritet të hidhet edhe nga kompani të tjera”.- citoi znj. Nada Vokshi, Drejtore e Përgjithshme e ALSE.