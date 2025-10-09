Lëvizte me thikë brenda ambienteve të shkollës, procedohet 17-vjeçari në Vlorë
Një 17-vjeçar në Vlorë është vënë nën hetim penal, pasi gjatë një kontrolli të ushtruar në ambientet e shkollës ku studion, iu gjet një mjet prerës (thikë).
Kontrolli u krye në praninë e oficeres së sigurisë së institucionit arsimor, ndërsa specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë kanë referuar materialet në Prokurori, ku është regjistruar procedimi penal ndaj të miturit.
Në njoftimin e policisë thuhej:
Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve arrestuan shtetasin A. R., 39 vjeç, banues në Himarë, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e Policisë i gjetën dhe sekuestruan 5 doza me lëndë narkotike kokainë.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Himarë referuan materiale në Prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin P. D., 69 vjeç, banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi A. A., 45 vjeç, se ky shtetas e ka kanosur me fjalë.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materiale në Prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin P. N., 25 vjeç, banues në Sarandë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi L. S., 62 vjeç, se për motive të dobëta, ky shtetas e ka kanosur me fjalë.
