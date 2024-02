“Lekët ia morën..., shqiptarja vrau veten pas tradhtisë së burrit, policia i zbulon kunatës...

Kanë dalë në dritë të tjera detaje në lidhje me ngjarjen tragjike që tronditi vendin fqinj pak ditë më parë. Shqiptarja Fatbardha Pali i dha fund jetës në Greqi duke u vetëvarur dy ditë më parë (03 shkurt).

Para se të kryente aktin ekstrem, 47-vjeçarja hodhi akuza të rënda ndaj bashkëshortit dhe familjarëve të tij. Përmes një shkrimi të publikuar në rrjetet sociale, Fatbardha tregonte me detaje problemet dhe dhunimin nga partneri.

Fatbardha Pali pretendonte se bashkëshorti nuk ishte besnik ndaj saj dhe se e tradhtonte vazhdimisht me nusen e djalit të tezes dhe me nusen e vëllait të saj.

Autoritetet greke kanë marrë në pyetje të gjithë personat e përfshirë, por të gjithë kanë mohuar në mënyrë kategorike fjalët e të ndjerës.

Një detaj që u vu re gjatë hetimeve është se një nga gratë e përmendura në letër kishte një llogari bankare me 40 mijë euro, shumë të cilën nuk e justifikonte dot ligjërisht. Nga ana tjetër, në shkrimin e saj shqiptarja pretendonte se paratë e saj, bashkëshorti iua kishte dhënë grave me të cilat kishte lidhje jashtëmartesore.

“Turp të keni, e mos bëfshi pikën e hajrit sa të jeni gjallë, se ma latë djalin jetim. Ma bëj hallall o bir, por babit ia hëngrën kurvat leket dhe unë u detyrova t’i djegë shpirtin, siç më dogji mua“, shkuante Fatbardha.

Shuma e parave nuk u sekuestruar, por vetëm telefonat e tyre. Sakaq, edhe bashkëshorti ka mohuar gjithçka, por nuk dha një shpjegim se pse 47-vjeçarja kreu vetëvrasje.

“Klodi vëlla, ma bëj hallall, e vërtetë për sherrin që kemi bërë bashkë, më fal, më fal. Maskarain e kam patur në shtëpi, e vërtetë që ka shkruajtur me gruan tënde, maskarai, k*rvari k*rvar do vdesi. Nuk e dija se kisha k*rvarin në shtëpi. Ma bëni hallall vëllezër, motra, ky është Ilir Pali, pikën e hajrit mos e bëftë, ardhtë sa më shpejt te unë Kadri, Pali mori 3 gra po nuk ishin të zonjat t’ia merrnin hakun, kështu e duan këta lloj njerëzish. Kadri Pali çdo 2 shkurt paç arkivol në shtëpi, haram e paçi hyzmetin tim. Palit hiqi vizën bir, ta mbaj Lona me Mirën dhe shoqet e Lonës dhe Kadriu, pikë hajri mos bëfshin o zot.

Në shtëpi në Durrës mos e prano, amanet i patretur bir e mora Ilirin telefon në mëngjes i thash Xhulio nuk ka punë, bëni ça të doni më tha, nuk më intereson. Ai nuk është burrë është mostër, është k*urvar shqeto.

Po jo te unë se unë ja ha lalën, boll durova shumë vite, vish fustanin Ilir Pali ose hap arkivolin tim hajde me mua. S’ke pse rron më, kjo ishte burrnia jote, veç burrë nuk ke qenë. Xhulio bëhu burrë bir. Të do mami shumë. Iliri më tha hajde bëjmë se*ks sikur je dashnore, i thash kush Mira apo i thash a u kënaqe. Jo më tha se*s që bën Lona dhe Mira ti se ke bërë kurrë në jetën tënde, se bën kurrë. Ok i thash merr ato. Xhulio bir, plaga e kurrizit u mbyll, mos ki merak, po e zemrës jo, plagë jam”, shkruan ndër të të tjerash Fatbardha.

Postimi i plotë i Fatbardha Palit

turp te keni e mos e befshi piken e hajrit sa te jeni gjall ma lat cunin jetim ma bej hallall o bir babit ja hengren kurvat leket dhe un u detyrova ti djegi shpirti sic me dogji mua . me futi ne kurth lona me miren se ato kishin qen para meje ke ai ju thash do marr i hak ilirit. xhulio leket i ka lona me drriten se i kerkova ndarje ilirit hoqi leket nga banga mos i ndante ma bej hallall bir i mamit me ndyrsirat nuk rrohet mos e befshin piken e hajrit o zot kadrri pali turp te kesh erdhe acaruat ilirin e bere si vetja jote bir i mamit amanet nga mami mos e le me grua tjeter ne shpi eshte djersa ime o bir klodi vella ma bej hallall e vertet per sherrin qe kemi ber bashke me fal me fal maskarain e kam patur ne shpi e vertet qe ka shkruajtur me gruan tende maskarai kurvari kurvar do vdesi.

nuk e dija se kisha kurvarin ne shpi ma beni halllall vellezer motrra ky eshte ilir pali piken e hajrit mos e befte ardhte sa me shpejt ke un kadrri pali mori 3 gra po nuk ishin te zonkat tja merrnin hakun kushtu e duan keta lloj njerzish kadrri pali cdo 2 shkurt pac arkivol ne shpi haram e paci hysmetin tim xhulio behu i zoti vetes o biiiiiir mami per ty dhe ne varrr do lutet zotit ma bej hallalll o biiiiiìiiir te ka len mami 500 euro ke dolllapi ke xhupi blu i xhoit nenes o i nenes xhoi e do xhoi nenen shum thonte o bir i nenes ika po do ju shikoj nga larg o xhoi nenes o biiiiiir nena bardhen e mashtoi gjysh iliri o bir kur te rritesh do i degjosh nga te tjeret bir nëne shoi te befte zoti miz blete o biiiiiiiiiir biiiìiìr sa te ikesh ne shqiperi ke shpiat te te lija nonje lek tya punova me plage ne mez e ne zemer

o biiiiiiiiir i mamit as nje veprim te keq mos bej bir i mammit merr familjen ik shqiperi ben nje goc veri emrin tim o bir te me kujtosh mos me harrro o bir burrnesh vdiqa po me mbaron bateria tel biiiiiiiir i mamit shum ksm per te then nuk mundem me o biiiiiiri mamit xhulioooòooookam pir raki o bir ndrryshe nuk e perballloja litain ikjen gna ti o biiiiirilir palit hiqi viz bir ta mbaj lona me miren dhe shoqet e lones dhe kadrriu pik hajri mos befshin o zoooooot ne shpi durres mos e prano

amanet i pa trretur biiiiiir e mora ilirin tel mengjes i thash gjulio nuk ka ik pun beni ca te doni me tha nuk me intereson ai nuk eshte burr eshte moster eshte nje kurvar shqeto po jo ke un se un ja ha lalen bolll durova shum vite vish fustan ilir pali ose hap arkivolin tim hajde me mua ske pse rron me kjo ishte burrnia jote veç burr nuk ke qen xhuloi behu burrr o bir te do mami shuuuuuuum….. iliri me tha hajde bejme seks sikur je dashnore i thash kush mira apo i thash a u kenaqe jo me tha sex qe ben lona dhe mira ti se ke ber kurr ne jeten tende ben kurr ok? i thash merrr ato xulio bir blaga e kurrizit u mbull mos ke merak po e zemres jo plag jam.