Lejuan lidhjen e energjisë elektrike për “shtëpitë e barit”, lirohen punonjësit e OSHEE
Gjykata e Shkodrës ka liruar nga paraburgimi 4 punonjësit e OSHEE të Malësisë së Madhe, të cilët u arrestuan pak ditë më parë, të dyshuar si bashkëpunëtor në lidhjen e energjisë elektrike në 3 “shtëpi bari”. Katër punonjësit dyshoheshin për veprën penale “shpërdorim detyre”.
Njëri prej drejtuesve të OSHEE në Malësinë e Madhe,Gëzim Hoxha është liruar me urdhër të prokurorisë vetëm pak orë pas arrestimit.
Tre të tjerët, shtetasit Lodovik Vulaj, Xhuljano Çeraj dhe Adil Selmanaju liruan teksa dolën para Gjykatës së Shkallës së Parë për t’u njohur me masën e sigurisë. Pas seancës, gjykata vendosi “detyrim paraqitje” për tre punonjësit e OSHEE duke bërë praktikisht edhe lirimin e tyre nga paraburgimi.
Prokuroria e Shkodrës kërkoi masën e sigurisë “arrest në shtëpi” por gjykata vendosi t’i lërë me një masë edhe më lehtësuese, “detyrim paraqitje” duke bërë kështu lirimin e tyre.
Katër punonjësit e OSHEE u arrestuan në kuadër të operacionit policor të koduar “Neonët” teksa bashkë me ta u arrestuan edhe shtetasit Lazër Pepaj, Sandër Pepaj dhe u shpall në kërkim shtetasi Kristjan Pepaj të dyshuar si autor të kultivimit të kanabisit përmes llampave në tri mjediset e zbuluara nga policia.
Dy të dyshuarit si autor, Lazër Pepaj dhe Sandër Pepaj janë lanë me masën e sigurisë “arrest me burg” nga gjykata e Shkodrës duke vijuar që të qëndrojnë në paraburgim.
Në këtë operacion të policisë u sekuestruan 1110 bimë të dyshuara narkotike kanabis, 1 kg e 800 gramë e kësaj lënde në formë boçe, 300 llamba, 22 aspiratorë, 35 veltinatorë, 11 panele neoni, 22 filtra ajri dhe 217 inverterë, të tri mjedise të ndryshme në fshatin Hot të përshtatura për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike kanabis.