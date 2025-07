LAJMI I FUNDIT/ Aksioni për lirimin e hapësirave publike, Rama kërkon dorëheqjen e drejtorëve në Bashkinë e Fierit

Kryeministri Edi Rama kërkon dorëheqjen e drejtorëve të Bashkisë së Fierit.

Burime bëjnë me dije se në takimin me dyer të mbyllura që kryeministri mbajti sot me drejtuesit vendorë të bashkisë dhe deputetët të Fierit, Rama foli me tone të larta për zaptimin e hapësirave publike.

Për rrjedhojë ai kërkoi shkarkimin e drejtorëve në Bashkinë e Fierit.