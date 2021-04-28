LEXO PA REKLAMA!

Kufizime energjie në Tiranë, OSHE tregon zonat dhe oraret që preken

Lajmifundit / 28 Prill 2021, 22:26
Aktualitet

OSHE ka njoftuar se diten e 29 prillit ne Tirane do te kete kufizime energjie ne disa zona.

Stakim, 29 prill

Pas përfundimit të investimit për rikonstruksionin e NST Kashar, në datën 29 prill do të stakohet energjia në disa zona për shkak të kalimit me furnizim energjie të fiderave të rinj 20kV, nga skema provizore në skemë përfundimtare.

Më poshtë oraret e kufizimit të energjisë në zonat përkatëse në Tiranë:

09:00-10:00
Ujësjellësi Bërxullë, Pompat Ujësjellësi Laknas, Depo Farmaceutike, Shkolla Epoka, Turku Ozal

10:00-11:00
Ald-Kris Derby, Agroplast, FPM

11:00-12:00
Stela, Diekat

12:00-13:00
ATLAS shoqeri mielli

13:00- 14:00
 City Park.

14:00-15:00

QTU, Red Bull, Euro-Max

16:00- 17:00
Spitali Hygea

17:00- 18:00
Tirana Biznes Park.

30 prill

09:00-10:00
Pjeserisht bizneset Autostrada Tirane-Vore, Vore-Fushe Kruje

