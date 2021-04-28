Kufizime energjie në Tiranë, OSHE tregon zonat dhe oraret që preken
OSHE ka njoftuar se diten e 29 prillit ne Tirane do te kete kufizime energjie ne disa zona.
Stakim, 29 prill
Pas përfundimit të investimit për rikonstruksionin e NST Kashar, në datën 29 prill do të stakohet energjia në disa zona për shkak të kalimit me furnizim energjie të fiderave të rinj 20kV, nga skema provizore në skemë përfundimtare.
Më poshtë oraret e kufizimit të energjisë në zonat përkatëse në Tiranë:
09:00-10:00
Ujësjellësi Bërxullë, Pompat Ujësjellësi Laknas, Depo Farmaceutike, Shkolla Epoka, Turku Ozal
10:00-11:00
Ald-Kris Derby, Agroplast, FPM
11:00-12:00
Stela, Diekat
12:00-13:00
ATLAS shoqeri mielli
13:00- 14:00
City Park.
14:00-15:00
QTU, Red Bull, Euro-Max
16:00- 17:00
Spitali Hygea
17:00- 18:00
Tirana Biznes Park.
30 prill
09:00-10:00
Pjeserisht bizneset Autostrada Tirane-Vore, Vore-Fushe Kruje