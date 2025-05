Kthjellime dhe reshje shiu, parashikimi i motit për ditën e sotme

Pjesa më e madhe e Shqipërisë do të dominohet ditën e sotme nga një mot i kryesisht i kthjellët me alternime vranësirash që do të gjenerojnë dhe reshje të pakta shiu.

Më të dukshme reshjet do të paraqiten në zonat Veriore dhe pjesërisht në qendër.

Parashikohet që orët e pasdites të vijojnë me vranësira dhe rrebeshe shiu në zonat Veriore – Verilindore duke lënë pjesën tjetër të territorit me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por pa reshje.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në orët e mëngjesit, por ulen në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 6°C vlera më e ulët deri në 24°C vlera më e lartë në rang territori.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë duke arritur shpejtësinë maksimale 50 km/h nga drejtimi Veriperëndimor, duke sjellë në brigjet detare dallgë 3 ballë.